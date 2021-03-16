Украина До конца марта в Украину доставят 1,5 млн доз индийской вакцины CoviShield

2021-03-16 12:01

Новая партия вакцины от коронавируса, разработанная Oxford/AstraZeneca (CoviShield), будет транспортирована в Украину из Индии к концу марта. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова", сообщает "РБК Украина.

"Следующая партия вакцины CoviShield в размере 1,5 млн доз должна приехать до 31 марта согласно контракту", - отметил Степанов.

По его словам, для получения очередной партии этого препарата необходимо разрешение на экспорт правительства Индии, так как все страны, которые имеют у себя мощности по производству, ограничиваются в экспорте.

Глава Минздрава также опроверг опасность вакцины AstraZeneca.

Ранее стало известно, что Украина пока не намерена приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield, который производится Индийским институтом сывороток по лицензии компании AstraZeneca.

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