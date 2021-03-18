Курьезы Итальянский модный дом Gucci выпустил первые виртуальные кроссовки

2021-03-18 08:39

Итальянский дом моды Gucci совместно с белорусской компанией Wanna, которая специализируется на использовании дополненной реальности для создания 3D-моделей цифровой примерки кроссовок и часов, выпустили свои первые виртуальные кроссовки.

Как сообщает The Business of Fashion, цена пары такой обуви составляет 11,99 доллара в мобильном приложении Gucci и 8,99 доллара - в приложении Wanna.

Так, необходимо зайти в одно из двух этих приложений, выбрать кроссовки и купить их. Затем алгоритмы программ определят местоположение ног в кадре и "нарисуют" на них приобретенную обувь.

"Через пять или, может быть, 10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании состоит в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шоппингу в офлайне", - прокомментировал событие глава Wanna Сергей Архангельский.