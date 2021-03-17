Украина Когда в Украине начнется настоящая весна: синоптик назвала дату

2021-03-17 21:00

По-настоящему весенний период, когда среднесуточная температура не будет ниже +5 градусов, в Украине начнется не раньше, чем 5 апреля.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на сайте Obozrevatel.

По ее словам, весна 2021 года соответствует своему календарному времени и вкладывается в устоявшиеся климатические сроки, хотя синоптик отметила, что март этой весной выдался затяжным.

"К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия - то тепло, то холодно", - уточнила Вазира Мартазинова.

По-настоящему весна заявит о себе только в начале апреля.

"С 1-го апреля мы увидим солнышко, увидим радостные погодные условия. Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные", - конкретизировала она.

В последующие дни Вазира Маразинова прогнозирует неустойчивость в погодных условиях. По ее словам, до конца месяца периоды похолодания будут чередоваться с периодами потепления: 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.

"К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила синоптик.