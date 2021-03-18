Украина В Украине ударит мороз до минус 7: синоптик предупредила об ухудшении погоды

2021-03-18 17:20

 

В пятницу, 19 марта, в Украине серьезных осадков не ожидается, однако ночью будут морозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

В течении дня температура воздуха составит +2...+6 градусов за Цельсием. В Крыму будет +5...+9 градусов. Однако ночью столбики термометров в западных областях опустятся до -3...-7 мороза.

Сильных осадков и ветра не предвидится. Но местами возможны небольшой снег и дожди.

В Киеве 19 марта температура днем будет колебаться в районе +3...+5 градусов. Существенных осадков не будет, ветер - слабый. А в субботу, 20 марта, будет облачно. В воскресенье, 21 марта, ожидается солнечная погода.

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