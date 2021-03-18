Украина Первым оштрафованным на 17 тысяч по новому закону о ПДД стал водитель киевской маршрутки

2021-03-18 19:00

Одним из первых новый штраф за езду в состоянии опьянения заплатит водитель киевской маршрутки. Ему выписали штраф в размере 17 000 гривен, также мужчину должны лишить прав на год.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Вчера в полицию обратился гражданин, который утверждал: собственными глазами видел водителя автобуса, который употреблял наркотики на конечной остановке. Патрульные разыскали указанное транспортное средство на улице Привокзальной. У водителя действительно были признаки наркотического опьянения, что он отрицал. Проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался", - сообщили патрульные.

Полицейские составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. По новым правилам за это правонарушение предусмотрена ответственность в 17 000 гривен с лишением прав на 1 год.

"Управление автобусом передали коллеге, о происшествии сообщили представителю перевозчика и патрульным из отдела безопасности дорожного движения", - сказано в сообщении.