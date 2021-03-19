Украина Украинским водителям будут платить по 10% от штрафа за сообщение о нарушениях ПДД

2021-03-19 14:23

В Украине законопослушные водители смогут зарабатывать на нарушителях правил дорожного движения. За сообщение о таковых можно будет получить процент от штрафа.

 МВД с народными депутатами разрабатывает законопроект, который позволит водителям стать добровольными помощниками полицейских.

Существует программное обеспечение, которое позволяет использовать смартфон в качестве видеорегистратора. Водителю надо будет укрепить телефон под лобовое стекло авто и фиксировать ситуацию на дороге. Об этом со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Если водитель увидит, что кто-то проехал на" красный" или совершил ДТП и скрылся, или же развернулся через сплошную полосу (то есть зафиксировал явные и злостные нарушения ПДД), он сможет нажать на экран и последние 30 секунд видео поступят в полицию. А полиция имеет право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя", – Геращенко.

Также сейчас в МВД размышляют над идеей, чтобы 10% от суммы штрафа получал водитель, который сообщил о нарушении. Предварительно законопроект планируется представить в мае 2021 года.

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