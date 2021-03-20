Украина Украинцы смогут растамаживать авто в приложении Дія

2021-03-20 12:00

Украине растаможить автомобиль можно будет через портал государственных услуг «Дія».

Об этом сообщается на сайте президента.

Так, Национальный совет реформ рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей.

На заседании сообщили, что ежегодно через украинскую таможню проходит около 500 тысяч автомобилей. При этом в результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно $ 150 млн, а потери бюджета достигают $ 300-400 млн.

«Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям», - говорится в сообщении.

Таким образом, транспортное средство можно будет растаможить через портал государственных услуг «Дія». Согласно прогнозам, после внедрения новой модели, в течение следующих пяти лет стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшено на 30%.