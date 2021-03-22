Украина ПФУ рассказал, кто в Украине получает 70 тысяч гривен пенсии

2021-03-22 16:40

 

В Украине среднюю пенсию в размере 67,9 тыс. грн. получают судьи. В то же время военные на заслуженном отдыхе получают 5,5 тыс. грн., то есть в 12 раз меньше.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины, опубликованных на официальном сайте ведомства.

«По состоянию на 1 января 2021 в Украине насчитывалось 11, 1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек - пенсионеры работающие. Средний размер пенсионной выплаты - 3507,51 грн.», - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно законодательству Украины размер пенсии судей неограничен и составляет 80% от их зарплаты до выхода на пенсию.

В то же время простые украинцы получают менее 35% зарплаты и имеют ограничение размера пенсии в 10 прожиточных минимумов. Сегодня это 17 690 грн.

Ранее сообщалось, что украинцам пообещали четыре раза повысить пенсии. Кабмин запланировал повышение выплат для большинства категорий в несколько этапов. Перерасчет будет осуществлен первого числа в апреле, июле, октябре и декабре. Причем под конец года будет состоится очередное повышение минимальных и максимальных пенсий.

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