Спорт Франция - Украина: прогноз букмекеров на матч отбора чемпионата мира

2021-03-22 20:20

24 марта в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сыграют сборные Франции и Украины. Встреча пройдет в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс".

Начало встречи в 21:45.

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу Франции предлагается коэффициент 1,28. На успех Украины можно поставить с коэффициентом 12,00. Ничья оценивается коэффициентом 5,00.

Франция и Украина проведут между собой 11-й матч. На данный момент подавляющее преимущество на стороне французов, которые одержали шесть побед при трех ничьих и одном поражении. Разница мячей 21-6 в пользу Франции.