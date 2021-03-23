Украина В Украине в марте может ударить летняя жара: синоптик рассказала, когда и где

2021-03-23 20:00

 

Несмотря на конец марта, в Украине стоит почти зимняя погода, местами идет снег, но уже до конца недели можно надеятся на потепление.

По прогнозу ведущего синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, холода отступят ближе к выходным, а в западных областях есть вероятность потепления до +20, пишет "Украина 24".

Вероятность потепления в ближайшие дни она оценила в 50-60%.

"Ну, да, еще прохладно. Скажем, весна у нас прохладная в этом году. Вероятность 50-60%, максимум 70%, что уже к следующим выходным у нас будет +15 градусов, а есть расчеты, что на западе страны будет +20 градусов", - отметила синоптик.

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Украина

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В Верховном суде объяснили по поводу не привитых детей в школе 2021-03-23 21:00
В Украине планируют запретить ввоз автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 2021-03-23 20:40
В Украине в марте может ударить летняя жара: синоптик рассказала, когда и где 2021-03-23 20:00