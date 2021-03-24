Украина В Карпатах объявлен повышенный уровень лавинной опасности - туристов просят не рисковать

2021-03-24 12:40

Сегодня объявлен второй уровень снеголавинной опасности в Карпатах. Спасатели призвали туристов не рисковать здоровьем во время объявления снеголавинной опасности, а также регистрировать свои путешествия.

"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохранится 24 марта на высокогорье", -  передает пресс-служба ГосЧС.

Схождение лавин возможно на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и на среднегорье Львовской области.

Также спасатели дали советы туристам, которые отправляются в поход:

  • обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода, а лучше - зарегистрируйте свое горное путешествие на спасательных постах;
  • избегайте походов в одиночку. Минимально рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;
  • убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;
  • поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;
  • обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.
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КАРТА Прогноз погоды на 24 марта: сегодня снова ожидаются дожди, к ночи приморозит 2021-03-24 11:01