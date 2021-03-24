Украина В Карпатах объявлен повышенный уровень лавинной опасности - туристов просят не рисковать

2021-03-24 12:40

Сегодня объявлен второй уровень снеголавинной опасности в Карпатах. Спасатели призвали туристов не рисковать здоровьем во время объявления снеголавинной опасности, а также регистрировать свои путешествия.

"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохранится 24 марта на высокогорье", - передает пресс-служба ГосЧС.

Схождение лавин возможно на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и на среднегорье Львовской области.

Также спасатели дали советы туристам, которые отправляются в поход: