В Карпатах объявлен повышенный уровень лавинной опасности - туристов просят не рисковать
2021-03-24 12:40
Сегодня объявлен второй уровень снеголавинной опасности в Карпатах. Спасатели призвали туристов не рисковать здоровьем во время объявления снеголавинной опасности, а также регистрировать свои путешествия.
"Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) сохранится 24 марта на высокогорье", - передает пресс-служба ГосЧС.
Схождение лавин возможно на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и на среднегорье Львовской области.
Также спасатели дали советы туристам, которые отправляются в поход:
- обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода, а лучше - зарегистрируйте свое горное путешествие на спасательных постах;
- избегайте походов в одиночку. Минимально рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;
- убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды, а также необходимую одежду;
- поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;
- обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.