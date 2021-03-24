Украина Раскрыты новые данные о массовой закупке индийской вакцины для украинцев

2021-03-24 12:23

Для вакцинации 3 945 134 человек от COVID-19 из определенных групп риска Министерство здравоохранения планирует закупить 7 890 268 доз вакцины до конца 2021 года на сумму 4 млрд грн.

Средние расходы, заложенные в бюджете на закупку вакцины для одного человека, составляют 504 грн. При этом на человека выделяется две дозы.

Отметим, что ни производитель, ни название вакцины, на которые рассчитывают в Минздраве, не указаны, сообщает экспертная организация StateWatch.

"На сегодня невозможно понять, сколько всего денег уплачено из бюджета за вакцину и кому именно, ведь такая информация не раскрывается Минздравом", – отмечает глава StateWatch Глеб Каневский.

По состоянию на конец марта в Украину доставили всего 500 тыс доз индийской вакцины CoviShield, закупленной на бюджетные деньги. При этом цену на препарат не раскрывают.

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