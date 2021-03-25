Степанов сообщил, что медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медработников за отказ вакцинироваться увольнять никто не будет.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация», - сказал министр.
Степанов назвал абсурдом инициативу народного депупата от фракции «Слуга народа» Дмитрия Гурина наказывать врачей, которые не желают прививаться.
Министр надеется, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.