Коронавирус Степанов сообщил, что медиков не будут увольнять за отказ от вакцинации

2021-03-25 21:40

 

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медработников за отказ вакцинироваться увольнять никто не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация», - сказал министр.

Степанов назвал абсурдом инициативу народного депупата от фракции «Слуга народа» Дмитрия Гурина наказывать врачей, которые не желают прививаться.

Министр надеется, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.

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