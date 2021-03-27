Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

На выходные синоптики прогнозируют в Украине теплую и солнечную погоду, но в воскресенье местами возможны краткосрочные дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0...-2 градусов по Цельсию, днем температура воздуха составит +11...+13 градусов тепла.
На западе температура воздуха ночью составит -0...-2 градуса, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +13…+15 градусов тепла.
В восточной части ночью ожидается от 0 до -4 градусов, днем температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов по Цельсию.
На юге страны ночью прогнозируется 0...+2 градуса, днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.
В Киеве, как и в других регионах, будет тепло и солнечно, температура воздуха будет +11…+13 градусов тепла.
В воскресенье, 28 марта, в ряде регионов возможны кратковременные дожди.
На западе температура снизится на пару градусов, а в остальных регионах Украины будет без изменений.