Украина Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

2021-03-27 10:30

На выходные синоптики прогнозируют в Украине теплую и солнечную погоду, но в воскресенье местами возможны краткосрочные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0...-2 градусов по Цельсию, днем температура воздуха составит +11...+13 градусов тепла.

На западе температура воздуха ночью составит -0...-2 градуса, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +13…+15 градусов тепла.

В восточной части ночью ожидается от 0 до -4 градусов, днем температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов по Цельсию.

На юге страны ночью прогнозируется 0...+2 градуса, днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.

В Киеве, как и в других регионах, будет тепло и солнечно, температура воздуха будет +11…+13 градусов тепла.

В воскресенье, 28 марта, в ряде регионов возможны кратковременные дожди.

На западе температура снизится на пару градусов, а в остальных регионах Украины будет без изменений.