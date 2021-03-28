Украина Погода в Украине: надвигается холодный фронт

2021-03-28 11:30

 

Холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры сначала в западную часть Украины, до 6-9 градусов выше нуля.

В течение воскресенья на всей территории Украины ожидается достаточно теплая погода, однако в понедельник температура снова снизится, сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook 28 марта.

В воскресенье по всей территории Украины будет тепло, от 10 до 15 градусов тепла. Дожди пройдут на Западе, Севере, в Винницкой и Одесской областях, на остальной территории преимущественно сухо.

В Киеве ближе к вечеру возможен дождь. 28 марта в столице до 13 градусов тепла.

Холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры сначала в западную часть Украины, до 6-9 градусов выше нуля. По словам Диденко, похолодание будет кратковременным.

Ранее сообщалось, что Гольфстрим беспрецендентно ослаб. Последствия могут быть катастрофическими для Европы и США, говорят ученые.

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