Украина Рада проголосовала за помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна

2021-03-30 16:20

 

Рада проголосовала за законопроект № 5300, который предусматривает выплату пострадавшим от локдауна физлицам-предпринимателям и работникам предприятий в красных зонах компенсаций в размере в 8000 гривен.

За такую инициативу проголосовали 312 депутатов.

Речь идет о застрахованных работниках, в отношении которых уплачен Единый соцвзнос за полный квартал.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, выплаты должны быть профинансированы за счет государственного и местных бюджетов

"Законопроект предусматривает государственную помощь из двух источников: госбюджет - это гарантированная сумма 8 тыс. грн, и местные бюджеты - в размере, который определят местные органы власти", - отметила заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики Юлия Свириденко, представляя документ в парламенте.

Выплаты получат наемные работники, которые потеряли часть зарплаты из-за введения в их регионе, начиная с февраля, красного уровня эпидемической опасности, а также ФОПы, которые потеряли часть дохода в связи с тем, что их экономическая деятельность из-за усиления карантина временно остановлена.

Напомним, Зеленский внес в Раду законопроект о карантинной помощи 24 марта. Днем ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что на внеочередном заседании Рады будут рассматривать законопроект о предоставлении помощи в 8000 гривен пострадавшим от карантина.

Также, 24 марта премьер-министр предложил выплатить ФОПам и представителям предприятий, которые пострадали от введения жестких ограничений в регионах "красной" карантинной зоны, по 8 тысяч гривен. Денис Шмыгаль аргументировал такое предложение стремительным расширением "красной" зоны.

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