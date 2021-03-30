Украина В Украине может появиться налоговая амнистия – что это значит

2021-03-30 20:40

Верховная Рада хочет предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию с помощью подачи "нулевой декларации". Соответствующий законопроект парламент принял на втором внеочередном заседании во вторник, 30 марта.

"За" проголосовали 245 народных депутатов.

Закон предусматривает введение налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины.

Если закон проголосуют во втором чтении, в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года все граждане Украины смогут пройти через добровольное декларирование активов с такими ставками

5% в отношении валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

9% в отношении валютных ценностей, размещенных за рубежом;

2,5% в отношении стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022-го.