Украина Украинцам дали прогноз по курсу доллара и евро до конца недели

2021-03-30 21:40

На этой неделе в Украине ожидается умеренный рост курса доллара к гривне.

Об этом сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, пишет Минфин.

По его словам, доллар на межбанковском рынке может достичь показателя 28,1 грн./дол. В банках он будет торговаться в пределах 28/28,2 грн./дол.

По прогнозу Минфина, большого ажиотажа по покупке и продаже наличной валюты с 29 марта по 2 апреля не будет. При формировании котировок финансисты будут прежде всего учитывать:

спрос и предложение со стороны населения;

ситуацию на межбанке;

позиции доллара и евро на мировых рынках.

Он прогнозирует, что в обменных пунктах финкомпаний курс наличного доллара будет в пределах 27,7-28,15 грн./дол. при спреде в 15-20 коп., в банках — 27,6-28,2 грн./дол. при спреде в 20-25 коп.

Евро в обменниках финкомпаний ожидается на уровне 32,7-33,25 грн./евро при спреде в 20-25 коп., в банках — 32,6-33,3 грн./евро при спреде до 25-30 коп.

На межбанке главными факторами при формировании курса валют на торгах будут:

итоги аукциона по размещению ОВГЗ 30 марта, а также действия получателей средств от погашений гривневых процентов и долларовых бумаг на следующий день после него;

задачи и поведение крупных игроков при получении возмещений НДС;

действия клиентов в конце марта, вероятное дальнейшее ужесточение ограничений для бизнеса из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Напомним, на начало этой недели Нацбанк установил курс доллара на уровне 27,96 грн./дол., а евро — 32,95 грн./евро.