Украина Украинским водителям предложат за деньги передавать полиции видео с нарушителями ПДД

2021-04-01 09:02

Сейчас МВД с народными депутатами разрабатывает законопроект, который позволит водителям стать добровольными помощниками полицейских. Когда закон вступит в силу, водители смогут зарабатывать на нарушителях правил дорожного движения. За сообщение о таковых можно будет получить процент от штрафа.

Существует программное обеспечение, которое позволяет использовать смартфон в качестве видеорегистратора. Водителю надо будет укрепить телефон под лобовое стекло авто и фиксировать ситуацию на дороге. Об этом со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Если водитель увидит, что кто-то проехал на" красный" или совершил ДТП и скрылся, или же развернулся через сплошную полосу (то есть зафиксировал явные и злостные нарушения ПДД), он сможет нажать на экран и последние 30 секунд видео поступят в полицию. А полиция имеет право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя", – Геращенко.

Также сейчас в МВД размышляют над идеей, чтобы 10% от суммы штрафа получал водитель, который сообщил о нарушении. Предварительно законопроект планируется представить в мае 2021 года.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам грозят драконовские штрафы, законопроект уже в Раде: за что придется отдать до 8,5 тысяч гривен

2021-03-31 12:54

Призыв без мобилизации и новые штрафы: детали принятого закона о воинской службе

2021-03-31 08:15

Рада подняла штрафы за заведомо ложные вызовы "Скорой" и полиции

2021-03-30 22:00

Работодателям хотят возмещать 30% зарплаты. Раскрыты детали законопроекта о борьбе с безработицей

2021-03-29 08:14

Еще новости в разделе "Украина"

Украинским водителям предложат за деньги передавать полиции видео с нарушителями ПДД

2021-04-01 09:02

видео Джамала призналась, что столкнулась с жестокой травлей из-за лишних килограммов

2021-03-31 22:02

В Украине с 1 апреля ужесточат требования выхода на пенсию - Норма стажа увеличится

2021-03-31 21:22

фото В двух учебниках по истории Украины обнаружили карту без аннексированного Крыма

2021-03-31 20:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинским водителям предложат за деньги передавать полиции видео с нарушителями ПДД 2021-04-01 09:02
видео Джамала призналась, что столкнулась с жестокой травлей из-за лишних килограммов 2021-03-31 22:02
В Украине с 1 апреля ужесточат требования выхода на пенсию - Норма стажа увеличится 2021-03-31 21:22
фото В двух учебниках по истории Украины обнаружили карту без аннексированного Крыма 2021-03-31 20:00