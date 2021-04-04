Украина Укрзализныця объявила об ограничении поездок в Киев

2021-04-04 15:00

 

На участке Тернополь - Залещики с 5 по 9 апреля будут проводиться плановые путевые работы.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"В связи с выполнением путевых работ на перегоне Микулинци - Струсов - Теребовля на участке Тернополь - Залещики с 5 по 9 апреля будет ограничен маршрут следования поезда №357 / 358 Киев - Рахов - Киев до конечной станции Тернополь", — указано в сообщении.

Укрзализныця отметила, что для пассажиров, которые в течение указанного периода будут следовать до станции Залещики и обратно в Тернополь, организуют перевозку служебным пассажирским автотранспортом.

Компания заявила, что проведение ремонтных работ поспособствует обеспечению безопасности перевозок и ускорению движения на указанном участке.

Ранее мы писали, что Укрзализныця сделала заявление о движении поездов в Киеве. Компания отметила, что не планирует ограничение посадки/высадки пассажиров в столице и пригороде после введения локдауна с 5 апреля.

Она призвала украинцев пользоваться железнодорожным транспортом лишь в случае крайней необходимости для защиты себя и работников Укрзализныци от заражения коронавирусной инфекцией.

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