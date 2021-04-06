Мир В Канаде умер «отец евро» и создатель идеальной модели открытой экономики Роберт Манделл

2021-04-06 13:24

Канадский экономист Роберт Манделл, которого называют "отцом евро", скончался на 89 году жизни в итальянской Тоскане, где в последние годы жил со своей семьей, пишет Bloomberg.

Манделл родился в 1932 году в канадском городе Кингстон. Степень бакалавра экономики он получил в университете Британской Колумбии в Ванкувере, степень магистра - в Вашингтонском университете Сиэтла. Манделл имел диплом юриста Университета Ватерлоо, он учился в Лондонской школе экономики.

В 1999 году получил Нобелевскую премию по экономике «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».

Премия стала результатом многолетней работы Манделла над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран.

С 1974 года и до самой смерти он был профессором Колумбийского университета.

Манделла считают идейным вдохновителем создания единой валюты для Европы - евро. Об этом он начал говорить еще в 60-х годах ХХ века.

Основную часть жизни Манделл посвятил экономиечской теории неолиберализма, создал основу для введения евро и единого валютного союза Европы.