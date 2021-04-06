Украина Второй день локдауна: Киев снова парализовали пробки и тянучки

2021-04-06 09:21

В Киеве во вторник, 6 апреля, движение на дорогах города оказалось парализованным из-за многочисленных пробок и тянучек.

 Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Николая Бажана, Броварском (от станции метро "Лесная" и до моста Метро), Романа Шухевича, Степана Бандеры (три ДТП на участке дороги от метро "Почайна" и до станции "Зенит"), Победы, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Голосеевском, Академика Глушакова и Валерия Лобановского.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Автозаводской, Богатырской, Елены Телиги, Набережном шоссе, Академика Заболотного, Окружной дороге (на нескольких участках), бульварах Леси Украинки и Перова, проспектах Соборности, Освободителей и Николая Бажана.

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