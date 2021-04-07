Украина 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и основные запреты

2021-04-07 08:39

Благовещение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 7 апреля. В 2021 году эта дата выпадает на среду. В этот день христиане вспоминают о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором рождении у нее Иисуса Христа.

Для христиан Благовещение символизирует воплощение Господа в мире людей. Праздник отмечается примерно с 4 века. К 8 веку он стал одним из важнейших торжеств для православной церкви.

Традиции Благовещения

В православии Благовещение – один из двунадесятых (важнейших) праздников. В храмах совершается всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия. Священнослужители читают литургию святого Иоанна Златоуста. Их праздничное облачение – голубого цвета, символа Пресвятой Богородицы.

После богослужения священники выпускают в небо белых голубей – символическое напоминание людям о Благой вести и свободе, данной каждому Божьему творению.

В 2021 году Благовещение не выпадает на Страстную неделю, поэтому ограничения Великого поста послабляются. Так, к употреблению позволена рыба.

Верующие пекут дома пресные хлебцы – просфоры, которые затем освящают на службе в храме. Каждому члену семьи полагается есть просфору натощак.

Считается, что на Благовещение в доме должны быть чистота и порядок – согласно поверью, это сулит счастье. Уборку старались сделать за два-три дня до праздника.

Накануне работать по дому и на земле нежелательно, день стоит провести в молитвах. Чтобы очистить жилище от злых сил, наши предки жгли свечи в домах.

Приметы на Благовещение

Как Благовещенье проведешь, так и будешь жить весь год.

Какое Благовещенье – такая и Светлая неделя будет.

Ясная погода – к богатому урожаю и погожему лету.

Дождь – к удачной рыбалке и обилию грибов осенью.

Если загадать желание в Благовещение, оно обязательно сбудется.

Основные запреты в этот день: