Украина 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и основные запреты

2021-04-07 08:39

Благовещение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 7 апреля. В 2021 году эта дата выпадает на среду. В этот день христиане вспоминают о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором рождении у нее Иисуса Христа.

Для христиан Благовещение символизирует воплощение Господа в мире людей. Праздник отмечается примерно с 4 века. К 8 веку он стал одним из важнейших торжеств для православной церкви. 

Традиции Благовещения

  • В православии Благовещение – один из двунадесятых (важнейших) праздников. В храмах совершается всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия. Священнослужители читают литургию святого Иоанна Златоуста. Их праздничное облачение – голубого цвета, символа Пресвятой Богородицы.
  • После богослужения священники выпускают в небо белых голубей – символическое напоминание людям о Благой вести и свободе, данной каждому Божьему творению.
  • В 2021 году Благовещение не выпадает на Страстную неделю, поэтому ограничения Великого поста послабляются. Так, к употреблению позволена рыба.
  • Верующие пекут дома пресные хлебцы – просфоры, которые затем освящают на службе в храме. Каждому члену семьи полагается есть просфору натощак.
  • Считается, что на Благовещение в доме должны быть чистота и порядок – согласно поверью, это сулит счастье. Уборку старались сделать за два-три дня до праздника.
  • Накануне работать по дому и на земле нежелательно, день стоит провести в молитвах. Чтобы очистить жилище от злых сил, наши предки жгли свечи в домах.

Приметы на Благовещение

  • Как Благовещенье проведешь, так и будешь жить весь год.
  • Какое Благовещенье – такая и Светлая неделя будет.
  • Ясная погода – к богатому урожаю и погожему лету.
  • Дождь – к удачной рыбалке и обилию грибов осенью.
  • Если загадать желание в Благовещение, оно обязательно сбудется.

Основные запреты в этот день:

  1. Нельзя заниматься любой работой. "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", – гласит пословица.
  2. Запрещено давать в долг и отдавать что-либо из дома – согласно поверью, это может привести к потерям в будущем.
  3. Нельзя грешить: ссориться, сквернословить, злиться, обижать близких.
  4. Запрещено есть мясо, яйца, молоко – 7 апреля продолжается Великий пост. 

 

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7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и основные запреты 2021-04-07 08:39