7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и основные запреты
2021-04-07 08:39
Благовещение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 7 апреля. В 2021 году эта дата выпадает на среду. В этот день христиане вспоминают о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о скором рождении у нее Иисуса Христа.
Для христиан Благовещение символизирует воплощение Господа в мире людей. Праздник отмечается примерно с 4 века. К 8 веку он стал одним из важнейших торжеств для православной церкви.
Традиции Благовещения
- В православии Благовещение – один из двунадесятых (важнейших) праздников. В храмах совершается всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия. Священнослужители читают литургию святого Иоанна Златоуста. Их праздничное облачение – голубого цвета, символа Пресвятой Богородицы.
- После богослужения священники выпускают в небо белых голубей – символическое напоминание людям о Благой вести и свободе, данной каждому Божьему творению.
- В 2021 году Благовещение не выпадает на Страстную неделю, поэтому ограничения Великого поста послабляются. Так, к употреблению позволена рыба.
- Верующие пекут дома пресные хлебцы – просфоры, которые затем освящают на службе в храме. Каждому члену семьи полагается есть просфору натощак.
- Считается, что на Благовещение в доме должны быть чистота и порядок – согласно поверью, это сулит счастье. Уборку старались сделать за два-три дня до праздника.
- Накануне работать по дому и на земле нежелательно, день стоит провести в молитвах. Чтобы очистить жилище от злых сил, наши предки жгли свечи в домах.
Приметы на Благовещение
- Как Благовещенье проведешь, так и будешь жить весь год.
- Какое Благовещенье – такая и Светлая неделя будет.
- Ясная погода – к богатому урожаю и погожему лету.
- Дождь – к удачной рыбалке и обилию грибов осенью.
- Если загадать желание в Благовещение, оно обязательно сбудется.
Основные запреты в этот день:
- Нельзя заниматься любой работой. "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", – гласит пословица.
- Запрещено давать в долг и отдавать что-либо из дома – согласно поверью, это может привести к потерям в будущем.
- Нельзя грешить: ссориться, сквернословить, злиться, обижать близких.
- Запрещено есть мясо, яйца, молоко – 7 апреля продолжается Великий пост.