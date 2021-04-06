Украина Локдаун в Киеве: Пенсионный фонд ограничил доступ пенсионеров в свои помещения

2021-04-06 14:23

Пенсионный фонд в Киеве, на период введенного с 5 апреля локдауна, ограничит доступ в свои помещения, однако прием граждан отменять не будет. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Елена Бойко в эфире телеканала "Украина 24".

"Для пенсионеров почти ничего не изменится. Единственная проблема сегодня для пенсионера - это то, что мы все-таки ограничили доступ в помещения Пенсионного фонда. Но все равно услуги предоставляются. Первоначально мы предоставляем услуги по первичному назначению пенсий, выплаты пособия на погребение.

Конечно же, для того, чтобы себя защитить, по крайней мере, чтобы пенсионеры себя защитили и не подвергали опасности, мы советуем пользоваться веб-порталом Пенсионного фонда, средствами которого можно решить любую проблему, любой вопрос, назначить и пересчитать пенсию", - отметила чиновница.

По ее словам, в Пенсионном фонде понимают, что не все пенсионеры имеют доступ к интернет-ресурсу, и не у всех есть цифровая подпись, поэтому прием граждан все же проводится.