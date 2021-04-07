Украина В Киеве экс-депутат из-за ревности поджег квартиру с женой и четырьмя детьми

2021-04-07 13:24

В Киеве бывший депутат сжег жене автомобиль и пытался сжечь квартиру. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Вчера, 6 апреля, в 21:50 на линию 102 поступило сообщение о домашнем насилии. Звонил мужчина, который в собственной квартире на Героев Обороны, 10, пытался забрать у жены ружье, но она его не отдавала. Когда правоохранители ехали на место, в радиоэфир поступило еще одно сообщение с того же адреса, но уже о пожаре", - говорится в сообщении.

Сообщается, что местные жители пожаловались прибывшим полицейским на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле Bentley и поджег квартиру на шестнадцатом этаже.

Жители были эвакуированы, поджигателя задержали. На момент поджога в квартире находилась его жена и четверо несовершеннолетних детей. По словам соседей, за несколько дней до этого, в этом же дворе тот же мужчина поджег автомобиль жены.

Сообщается, что данные действия мужчина совершил на почве ревности. По данным Киева Оперативного, задержанным оказался бывший депутат Виталий Даниленко, 1975 года рождения, уроженец Чернигова, возглавлявший комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.