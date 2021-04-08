Украина Смену мобильного оператора с сохранением номера телефона сильно упростят

2021-04-08 11:22

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, с 1 декабря 2021 года заработает упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона.

Минюст уже зарегистрировал изменения в порядок проведения процедуры по изменению переноса абонентского номера между мобильными операторами, разработанные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Ожидается, что новый порядок приведет к росту конкуренции между мобильными операторами и стимулировать к улучшению качества услуг.

Планируется, что новая процедура значительно облегчит жизнь абонента, который хочет оставить свой номер телефона, но изменить мобильного оператора. В частности, номер перенесут оперативно, максимум за 1 день, а не за 3-4. Абонент должен обратиться к одному - новому оператору, а не к двум, как было раньше. Договор с прежней компанией разорвется автоматически. Пользователи без контракта теперь смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенному порядку - регистрация у предыдущего оператора не требуется.

В Минцифры добавляют, что услугу по переносу абонентских номеров в Украине начали предоставлять с 1 мая 2019 года. С этой даты операторам поступило почти 200 тыс. официальных обращений на перенос номера, но 40% заявителям было отказано.