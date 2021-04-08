Пытавшемуся сжечь квартиру с четырьмя детьми экс-депутату Киевсовета объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении экс-депутату Киевсовета, который может быть причастен к пожару в Голосеевском районе Киева.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, якобы после ссоры подозреваемый поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего пострадали двери и имущество граждан.
В квартире на момент возгорания находилась жена и четверо несовершеннолетних детей экс-депутата.
"Также проверяется причастность задержанного к поджогу автомобиля жены, совершенного ранее", – добавили в пресс-службе.
Отметим, правоохранители не называют имени подозреваемого. Однако в СМИ появилась информация о том, что к инциденту может быть причастен экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко.
В пресс-службе полиции Киева сообщили, что по факту умышленного повреждения имущества открыто уголовное производство.