Украина Пытавшемуся сжечь квартиру с четырьмя детьми экс-депутату Киевсовета объявили подозрение

2021-04-08 12:01

Правоохранители сообщили о подозрении экс-депутату Киевсовета, который может быть причастен к пожару в Голосеевском районе Киева.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, якобы после ссоры подозреваемый поджег картонные коробки в тамбурном помещении, в результате чего пострадали двери и имущество граждан.

В квартире на момент возгорания находилась жена и четверо несовершеннолетних детей экс-депутата.

"Также проверяется причастность задержанного к поджогу автомобиля жены, совершенного ранее", – добавили в пресс-службе.

Отметим, правоохранители не называют имени подозреваемого. Однако в СМИ появилась информация о том, что к инциденту может быть причастен экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что по факту умышленного повреждения имущества открыто уголовное производство.

 

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