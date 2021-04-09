Украина Наблюдатели ОБСЕ изучили место гибели пятилетнего ребенка на Донбассе

2021-04-09 13:43

Наблюдатели ОБСЕ побывали в поселке Александровское на неподконтрольной Украине территории для выяснения обстоятельств гибели 2 апреля пятилетнего мальчика. 

"7 апреля в н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству; 41 км к северо-востоку от Донецка) родители мальчика (мужчина и женщина, 30-39 лет) показали наблюдателям медицинское свидетельство, в котором указано, что мальчик умер 2 апреля от взрывной травмы и множественных осколочных ранений", - говорится в отчете ОБСЕ.

На месте происшествия наблюдатели ОБСЕ обнаружили воронку шириной 20 сантиметров, которая, судя по всему, появилась недавно. Также они зафиксировали многочисленные отверстия (шириной от двух миллиметров до семи сантиметров) на воротах, сарае, в металлических баках для воды, в деревянном заборе вокруг сада, на стенах дома и на входной металлической двери.

Три стекла в доме были разбиты. Внутри помещения были обнаружены отверстия в потолке кухни и в гостиной дома.

"Установить, боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все указанные повреждения возникли недавно предположительно в результате разлета осколков", - говорится в сообщении.

Бабушка погибшего мальчика рассказала, что также получила ранения 2 апреля, когда произошел взрыв. Наблюдатели видели порез и синяк за ее ухом,  полученный от попадания стекла из разбившегося окна.

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Наблюдатели ОБСЕ изучили место гибели пятилетнего ребенка на Донбассе 2021-04-09 13:43