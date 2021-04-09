Украина Плати или выходи! Льготы на проезд для украинцев хотят заменить денежными выплатами

2021-04-09 12:40

Минсоцполитики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев. Это позволит уравнять права тех граждан, которые живут в больших городах и постоянно пользуются многими видами транспорта, и теми, кто живет в небольших населенных пунктах.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель Министра соцполитики Виталий Музыченко. В ведомстве уже разработан документ, предусматривающий замену льгот соответствующими выплатами.

По словам замминистра, в Украине есть 8 разных законов, которые регламентируют право на льготный проезд в транспорте для 2,4 млн граждан. Но эти люди живут совершенно в разных регионах страны и имеют разный доступ к транспортной инфраструктуре.

"Если мы говорим о льготниках, проживающих в Киеве или Харькове, они имеют право доступа как минимум к 4 видам транспорта – городскому, пригородному, междугородному и т.д. Если такой льготник работает, то он использует это право на полную. С другой стороны, если человек проживает в сельской местности и, по сути, там пригородный транспорт работает в режиме 2 или 3 раза в неделю, то у такого человека в принципе нет доступа к инфраструктуре", - отметил Музыченко.

По его словам, идея монетизации льготного права на проезд способна решить эту проблему. При этом происходить она будет для всех одинаково, независимо от того, пользуется льготник транспортом или нет. Учитывая, что на сегодняшний день расходы на льготный проезд в транспорте переведены децентрализацией на местные бюджеты, то монетизация льгот на проезд в общественном транспорте будет отдана на усмотрение местных властей, объяснил он.

Чиновники на местах самостоятельно будут определять форму такой монетизации, размеры и периодичность выплат в зависимости от возможностей местного бюджета. "Форма монетизация может быть абсолютно разная – это могут быть наличные выплаты, это могут быть зачисленные средства на карту или зачисленные поездки на карточку. Учитывая, что в отдельных населенных пунктах развиваются электронные системы оплаты проезда, учета и т.д., то орган местного самоуправления должен решать все эти вопросы самостоятельно", - резюмировал замминистра.