Украина Монетизация субсидий добавила головной боли украинским пенсионерам

2020-01-20 22:00 510

 

Программа монетизации субсидий и льгот в Украине продолжается, однако немало людей в возрасте так и не смогли разобраться, как получить выплаты через виртуальные кабинеты, поэтому вынуждены оплачивать коммунальные услуги в полном объеме.

Об этом сообщает «Сегодня».

«Вот льгота декабрь — 869 гривен. Куда они пошли, на что они пошли, как я могу их посчитать? Это темнота», — рассказал Валентин Иванович Антоненко, которому 78 лет.

Мужчина объяснил, что он получил СМС сообщение, в котором указана сумма льгот за прошлый месяц. Он выбрал безналичную форму монетизации субсидии, однако с новой системой начисления выплат так и не разобрался.

Ранее, по словам пенсионера, в платежках ему приходила только та часть суммы, которую необходимо оплатить, а сейчас в платежках практически за все коммунальные услуги указаны значительные суммы, подлежащие оплате.
Валентин Антоненко также рассказал, что у него есть личный онлайн-кабинет, однако понять, куда начисляют льготы по безналичному расчету трудно.

Заместитель начальника отдела персонифицированного учета льгот Неля Бардак объяснила, что финансированием льгот по безналу занимается Ощадбанк. Финучреждение производит оплату по приоритету услуг.
«В первую очередь финансируется отопление, горячая вода. Вся сумма, как показывает практика, может быть начислена на отопление, и поэтому другие услуги оплачиваются в полном объеме», — отметила Бардак.

Получается, что если сумма льгот составит 1 тысячу гривен и такую же сумму насчитают за отопление, то за остальные коммунальные услуги субсидианту придется оплачивать из собственного кармана. Как пояснила Неля Бардак, тем, кто решил получать субсидию наличными значительно проще.

«Наличная форма — это когда гражданин, обратившись в орган социальной защиты населения, ежемесячно получает сумму своей льготы в наличной форме, одновременно с пенсией. Если это не пенсионер, то прямо на банковский счет. И уже самостоятельно оплачивает жилищно-коммунальные услуги», — говорит заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Музыченко подчеркнул, что решение о выплате субсидии наличными принято не просто так. С помощью такой формы монетизации льгот государство пытается сэкономить ресурсы. Логика проста – сэкономленные деньги от субсидии люди могут использовать для личных нужд.

Также в Минсоцполитики отмечают, что при желании субсидианты, оформившие льготы в безналичной форме, могут перейти на наличную. Для этого необходимо обратится в управление соцзащиты с соответствующим заявлением.

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