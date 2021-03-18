Экономика Facebook даст возможность авторам постов и журналистам монетизировать свой контент

2021-03-18 09:02

Facebook готовит к запуску новую платформу для издателей, которая позволит независимым литераторам и представителям СМИ увеличить свою аудиторию и получить вознаграждение за работу.

Для этого будут использоваться электронные бюллетени и некоторые веб-сайты.

"В последнее время все больше писателей и журналистов становятся фрилансерами и прибегают к электронным рассылкам новостей, для того, чтобы быть независимыми от редакций", - говорится в сообщении компании.

Новая платформа на Facebook предоставит возможность авторам монетизировать свой контент, подписавшись на площадку для интегрирования своих страниц в данной соцсети.

Также авторы смогут взаимодействовать со своими фолловерами, создавая специальные группы.