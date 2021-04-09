Коронавирус Минздрав в седьмой раз внес изменения в протокол лечения коронавируса

2021-04-09 20:34

Минздрав в седьмой раз с начала пандемии внесло изменения в протокол лечения коронавируса. Они коснулись назначений препарата "Тоцилизумаб".

 Об этом на онлайн-брифинге 9 апреля сообщила первая заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

Указанное лекарство добавили для лечения пациентов с критическим течением COVID-19. Также был изменен режим дозирования "Тоцилизумаба" для таких пациентов. Рекомендуемая доза – 8 мг/кг однократно, вместо двукратного введения по 400 мг.

"Изменения внесены на основании результатов исследования и рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США, и Национальной службы здоровья Великобритании", – отметила Садовьяк.

Кроме того, протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкцией по применению.

Также были обновлено общие рекомендации по антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.

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