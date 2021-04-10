Украина В 13 км от украинской границы: на территории Приднестровья заметили колонну российских БТР, видео и карта

2021-04-10 12:30

В то время, когда Российская Федерация перебрасывает свои войсковые подразделения к украинским границам, на территории Молдовы в непризнанной Приднестровской республике были замечены перемещения колонны российских войск, которые дислоцируются в этом регионе.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Nexta.

Как сказано в сообщении, колона БТР двигалась в районе аэродрома Тирасполь, откуда до границы с Украиной всего 13 километров.

По официальным данным, на территории Приднестровья находится 1 700 российских военнослужащих. Этот воинский контингент является остатками бывшей 14-армии, которая находилась там во время распада Советского Союза. В 1992 году российские военные поддержали приднестровских сепаратистов и добились фактического выхода этой территории из-под контроля Молдовы.