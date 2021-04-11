Украина Омбудсмен: запрет на посещение школ непривитыми детьми правомерен

2021-04-11 15:30

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что запрет на посещение школ непривитыми детьми не нарушает их право на образование.

Об этом проинформировал в Facebook офис омбудсмена.

«Уполномоченный придерживается позиции, что запрет посещать учебные заведения детям, у которых отсутствуют профилактические прививки согласно календарю прививок, не затрагивает их право на образование, поскольку действующим законодательством предусмотрены различные формы получения образования, некоторые из которых можно реализовать без посещения учебного заведения», – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что обязательная вакцинация «создает коллективный иммунитет и защищает не только привитых детей, но и тех, кто не может быть вакцинирован из-за медицинских противопоказаний».

Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека отмечает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 8 апреля поставил точку в подобном вопросе, обнародовав заявление, что «обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц».

«Напоминаем, что в соответствии со статьей 17 закона Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» при рассмотрении дел национальные суды применяют практику ЕСПЧ как источник права», – объяснили в офисе украинского омбудсмена.