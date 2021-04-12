Украина В Украине похолодает до +3. Прогноз погоды на неделю

2021-04-12 18:40

На этой неделе синоптики обещают похолодание в Украине. Оно принесет дожди, местами с мокрым снегом. Наиболее ощутимо погода изменится на западе страны, а самым холодным днем недели станет четверг.

Собрали прогноз по дням. Какие сюрпризы принесет погода на этой неделе.

Погода 13 апреля. Солнце и тепло до +22

По данным Укргидрометцентра, похолодает со среды, 14 апреля. А во вторник, 13 апреля, на территории всей страны обещают переменную облачность без осадков и дневную температуру от +14 до +22. Теплее всего будет на востоке и западе.

Погода 14 апреля. Похолодание на западе

В среду, 14 апреля, в Украину резко придет похолодание. Его на себе ощутят в западных регионах. Во Львовской и Ивано-Франковской области обещают дождь со снегом и дневную температуру всего +4...+6. В Тернополе, Луцке, Ужгороде, Черновцах +8...+10. Дождь.

Осадки также обещают в Харькове, Сумах, Полтаве, но при этом там не похолодает и днем обещают от +13 до +18.

На остальной территории погода без особых изменений. В Киеве +14...+16 днем, без осадков.

Погода 15 апреля. Дожди по всей стране

В четверг, 15 апреля, на западе страны станет еще холоднее. Днем там обещают не выше +3...+5. Мокрый снег может срываться на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.

При этом с четверга дожди на несколько дней затянут территорию Украины. Похолодание в этот день, кроме западных регионов доберется до юга (Одесса, Херсон, Николаев), севера (Житомир) и центра (Черкассы, Винница, Кропивницкий). Там обещают +10...+12.

В остальных областях существенно не похолодает. В Киеве днем +13...+15.

Погода 16 апреля. На востоке на 10 градусов теплее, чем на западе

В пятницу, 16 апреля, на всей территории Украины продолжатся дожди. При этом на западе, по сравнению с предыдущим днем, потеплеет до +8...+13.

На юге +10...+14 (Одесса, Николаев, Херсон). В центре +11...+13. На севере +14...+16. На востоке теплее всего - до +17...+19.

В Киеве в пятницу днем +11...+13. Осадки.

Похожую погоду обещают и на выходных 17 и 18 апреля.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что похолодание придет в Украину из Европы. В западных областях оно станет ощутимым вечером 13 апреля - утром 14 апреля.