Украина В Киеве началось отключение отопления

2021-04-12 21:40

 

В понедельник, 12 апреля, в столице Украины начали отключать отопление.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня в столице начали отключения жилых домов от услуги централизованного отопления. По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжения прекращено в более 3 тысячах домов. На полное сворачивание работы разветвленной системы теплоснабжения столицы, которая насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, необходимо около пяти дней», – говорится в сообщении.

Чиновники напомнили, что для начала кампании по отключение отопления, необходимо чтобы среднесуточная температура воздуха составляла выше +8 градусов в течение трех суток.

Также в КГГА обратили внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления – принять решение в общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

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