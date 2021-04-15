Вступил в силу закон о защите должников - как защититься от навязчивых коллекторов

Сегодня, 14 апреля, в Украине вступил в силу закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, который Верховная Рада приняла еще в марте. Однако данный закон вводится в действие только 14 июля.
Согласно нововведениям, кредитодатели должны заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний. А также уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора (в сроки и порядке, которые определены НБУ).
Кроме этого, в случае исключения коллекторской компании из Реестра или в случае нарушения ее требований к этическому поведению (дважды или более в год) кредитодатель обязан расторгнуть с такой компанией договор в одностороннем порядке.
Среди требований есть и соблюдение этического поведения и правил взаимодействия с должником и контроль действий привлеченных коллекторских компаний.
Кредитодатель не имеет права привлекать коллекторскую компанию для урегулирования просроченной задолженности, если условиями договора о потребительском кредите не предусмотрено такое право.
Устанавливаются требования и к взаимодействию с потребителем (его представителем) при урегулировании просроченной задолженности (требования этического поведения), которая может происходить путем:
При этом во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя предоставить подтверждающие документы в течение семи рабочих дней.
По новому закону коллекторам запрещается:
Как быть, если коллекторы продолжают терроризировать?
Надзор за соблюдением банками и другими финансовыми учреждениями и лицами, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, а также коллекторскими компаниями осуществляет Национальный банк Украины.
О нарушениях можно сообщить в финучреждение или Нацбанк. Два нарушения к требованиям этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.
Потребители в таком случае должны написать в Нацбанк жалобу несоблюдение кредитором, новым кредитором и/или коллекторской компанией требований, установленных законом.
В случае, когда вам в разговоре что-то не нравится, стоит зафиксировать это на диктофон мобильного телефона или другой носитель.