Украина Вступил в силу закон о защите должников - как защититься от навязчивых коллекторов

2021-04-15 08:15

Сегодня, 14 апреля, в Украине вступил в силу закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, который Верховная Рада приняла еще в марте. Однако данный закон вводится в действие только 14 июля.

Согласно нововведениям, кредитодатели должны заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний. А также уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора (в сроки и порядке, которые определены НБУ).

Кроме этого, в случае исключения коллекторской компании из Реестра или в случае нарушения ее требований к этическому поведению (дважды или более в год) кредитодатель обязан расторгнуть с такой компанией договор в одностороннем порядке.

Среди требований есть и соблюдение этического поведения и правил взаимодействия с должником и контроль действий привлеченных коллекторских компаний.

Кредитодатель не имеет права привлекать коллекторскую компанию для урегулирования просроченной задолженности, если условиями договора о потребительском кредите не предусмотрено такое право.

Устанавливаются требования и к взаимодействию с потребителем (его представителем) при урегулировании просроченной задолженности (требования этического поведения), которая может происходить путем:

непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры);

отправка сообщений (текстовых, голосовых и иных сообщений, в том числе без привлечения работников путем использования программного обеспечения);

отправка почтовых отправлений (по месту жительства или по месту работы).

При этом во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя предоставить подтверждающие документы в течение семи рабочих дней.

По новому закону коллекторам запрещается:

взаимодействовать с заемщиком до предоставления соответствующего договора с кредитором;

взаимодействовать с третьими лицами, не являющимися сторонами договора;

требовать взять на себя обязательства от близких, поручителей, представителей заемщика;

звонить с 20:00 до 8:00, использовать засекреченный номер, звонить чаще двух раз в сутки, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни;

звонить по автодозвону более 30 минут в сутки (НО имейте в виду: 30 минут считается только тогда, когда человек прослушал информацию о своей задолженности полностью);

звонить или отправлять сообщения со скрытых номеров;

каким-либо образом сообщать третьим лицам о задолженности потребителя или осуществлять взаимодействие с этими людьми таким образом, чтобы им стала известна или могла стать известной информация о задолженности потребителя (кроме поручителей);

требовать от потребителя, его близких, представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя, а также его работодателя и/или иных лиц принять на себя обязательства по просроченной задолженности, если это не предусмотрено договором о потребительском кредите или законом;

коллекторам категорически запрещается трогать несовершеннолетних, а также тех, кто находится в стационаре, имеет инвалидность I группы или недееспособных;

требовать погашения задолженности иным способом, чем предусмотрено договором о потребительском кредите или законом;

проводить личные встречи с потребителем, его близкими, представителем, наследником, поручителем, имущественным поручителем, третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, без предварительного согласования таких встреч с соответствующим человеком;

сообщать недостоверную информацию о размере долга и последствиях неуплаты;

представляться сотрудниками государственных органов;

использовать надписи на конвертах "исполнительный документ", "решение о взыскании", "уведомление о выселении".

Как быть, если коллекторы продолжают терроризировать?

Надзор за соблюдением банками и другими финансовыми учреждениями и лицами, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, а также коллекторскими компаниями осуществляет Национальный банк Украины.

О нарушениях можно сообщить в финучреждение или Нацбанк. Два нарушения к требованиям этического поведения приводят к досрочному разрыву договора.

Потребители в таком случае должны написать в Нацбанк жалобу несоблюдение кредитором, новым кредитором и/или коллекторской компанией требований, установленных законом.

В случае, когда вам в разговоре что-то не нравится, стоит зафиксировать это на диктофон мобильного телефона или другой носитель.