Украина Госбюро расследований разоблачило схему, помогающую уклоняться от уплаты налогов

2021-04-14 15:04

Госбюро расследований разоблачило деятельность фирм-импортеров, которые избегали уплаты налога на добавленную стоимость и нанесли государству ущерб на сумму более 270 млн гривен.

Как сообщается на сайте ведомства, выборочный анализ отдельных фирм-импортеров ГБР с Госналоговой провели во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года по применению персональных санкций. По результатам были выявлены факты манипуляций налоговой отчетностью.

Фирмы импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Использовалась схема пересортирования, когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался – по другой.

"При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства – НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся т.н. "скрутками", – добавили в бюро.

Установлено, что только в течение января-марта 2021 таким образом реализовано товара на 1,6 млрд гривен, что нанесло государству более 270 млн гривен убытков.

"Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки, и по наработанным схемам уходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях", – отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Учитывая выводы ГБР, соответствующая комиссия Государственной налогово службы остановила регистрацию накладных упомянутых фирм.