Украина В Украине будет дождливая погода, но потеплеет

2021-04-14 21:40

 

В ближайшие сутки, 15 апреля, погоду в Украине будет определять циклон: в западных областях будет холодно с осадками в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории - умеренно тепло с небольшими и умеренными дождями.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях в четверг ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла, на высокогорье Карпат в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории - дожди, ночью в северных, центральных и восточных областях - без существенных осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

Ветер по всей Украине северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 апреля самая высокая температура днем была 24,2 градусов тепла в 2018 году, самая низкая ночью - 4,2 градуса мороза в 1928 году.

В пятницу, 16 апреля, в западных областях Украины небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории умеренные дожди (ночью на востоке и юго-востоке без существенных осадков).

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°, в Закарпатье и Прикарпатье местами 4-9° тепла; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киеве 16 апреля - дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.

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