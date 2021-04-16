Украина Чтобы сэкономить на бумаге "письма счастья" будут присылать не всем нарушителям ПДД

2021-04-16 11:22

В Украине "письма счастья" планируют не присылать водителям-нарушителям, которые оплатили штраф в течение 15 дней. Соответствующий законопроект №5058 за основу приняли народные депутаты в Верховной Раде.

 В пояснении к законопроекту отмечается, что в 2020 году Департамент патрульной полиции потратил на печать и отправку соответствующих постановлений более 60 миллионов гривен, а только за январь этого года – 4,8 миллиона гривен. Об этом сообщили в парламенте.

Теперь планируется, что постановление об админвзыскании за правонарушения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), будут направлять только в случае, если штраф за него не был оплачен в течение 15 дней со дня его вынесения.

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