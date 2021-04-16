Украина В МОЗ рассказали, кому достанется завезенная в Украину американская вакцина Pfizer

2021-04-16 17:29

Вакцина Pfizer в первую очередь привьют персонал и обитателей домов для престарелых, а затем - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время пресс-конференции.

Прививка вакциной Comirnaty начнется уже 18 апреля из Киевской области. С 19 апреля - по всей Украине. В каждую область и в г. Киев распределят по 1170 доз препарата. Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

"Ею в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Затем - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников", - сказал Ляшко.

Напомним, данный препарат должен храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C. На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом. Затем партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад, сдавать ее в термосумки или термоконтейнер с температурным режимом от +2°C до +8°C и выезжать в места проведения прививки. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента разморозки.