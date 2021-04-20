Украина Пасхальная корзина в Украине за год подорожала почти до 800 гривен - названы основные причины

2021-04-20 09:40

В 2021 году стоимость пасхальной корзины будет составлять около 780 грн, что на 160 грн (25,8%) дороже, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики.

Так, стоимость основной составляющей пасхального корзины - паски домашней выпечки - составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже, ведь "ее цена зависит от составляющих и отделки выпечки".

"Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", - отметил Лупенко.

Помимо паски, в пасхальную корзинку входят также яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль, которые также подорожали в сравнении с прошлым годом.

"Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца - 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

"Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Цена хрена (250 г) - 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года - 10-15 грн и зависит от производителя и вкусовых составляющих", - сообщают в ННЦ.

Расчет стоимости пасхальной корзины в 2021 году сделан Национальным научным центром Институт аграрной экономики на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 апреля 2021 года.