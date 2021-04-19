Украина Готовьтесь к дождям и не только: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

2021-04-19 19:20

 

В Украину 20 апреля переместится атмосферный вихрь с низким давлением в центре. Ожидаются дожди и грозы.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже ближайшей ночью он накроет дождями Юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на восток и Центр Украины. К осадкам присоединится сильный ветер.

На Западе Украины также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами возможные грозы. В Карпатах могут быть дожди.

На Киевской и Винницкой областях серьезных осадков не предвидится.

По прогнозам Диденко, температура воздуха в Украине ожидается - ночью 3 + 7 градусов, днем +9 +13 градусов.

В Киеве вторник ожидается холодноватым.Ночью +3 +6, днем +10 +12 градусов. Может быть какой-то дождь, но ничего серьезного.

"Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которая также будет холодной и ветреной", - написала Диденко.

В Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в связи с перемещением по территории Днепропетровской области юго-западного циклона, 20 апреля ожидаются сложные погодные условия. Предупреждают о значительных дождях, грозах, граде.

Осложнения погодных условий 20 апреля отвечает І уровню опасности (цвет желтый), что может привести к нарушению электроснабжения.

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