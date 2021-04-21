Спорт Европейская Суперлига выпустила официальное заявление - проект временно заморожен

2021-04-21 13:02

Европейская Суперлига выпустила официальное заявление, в котором сообщается, что руководители нового турнира берут паузу, необходимую для внесения поправок в проект. Журналист издания AP Роб Харрис опубликовал его текст на своей странице в Twitter.

Учредители соревнования считают, что европейский футбол нуждается в изменениях, поэтому и предложили вариант с Суперлигой.

"Европейская Суперлига убеждена в том, что текущее положение дел в европейском футболе должно измениться. Мы предлагаем новое соревнование, потому что нынешняя система не работает. Наша инициатива направлена на то, чтобы развивать наш вид спорта, генерируя при этом ресурсы и обеспечивая стабильность всей футбольной пирамиды. В частности, это касается помощи клубам в преодолении финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса", – написано в заявлении.

Отмечается, что проект Суперлиги полностью соответствует законодательству, а выход английских клубов из турнира объясняется слишком большим давлением со стороны общественности.

"Несмотря на выход английских клубов из проекта из-за всеобщего давления, мы уверены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и правилам, что и было доказано сегодня на суде, который принял решение защитить Суперлигу от действий третьих лиц. Учитывая сложившиеся обстоятельства, нам нужно обдумать шаги, которые помогут изменить проект таким образом, чтобы полностью удовлетворить запросы фанатов и обеспечить увеличение солидарных выплат всем членам футбольного сообщества", – подытожили в заявлении.