Украина В Украине заработает мобильное приложение для контроля насильников

2021-04-21 18:00

 

Министерство внутренних дел Украины вместе с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) заявили, что запустят мобильное приложение и внедрят средства по электронному контролю за домашними насильниками.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в среду, 21 апреля.

Кроме того, Нацполиция совместно с МВД изучают возможности создания открытого реестра обидчиков.

Как рассказали в ведомстве, вместе с UNFPA они вели масштабную информационную кампанию, системные обучения полицейских, а также оказывали материально-техническую помощь по усилению возможностей мобильных групп по противодействию домашнему насилию.

По словам представителя Фонда Хайме Надаль, направления будущего сотрудничества, которые будут полностью согласованными с МВД, будут включать разработку стандартных операционных процедур для работников полиции, развитие способностей мобильных групп и преподавателей учебных центров, создание мобильного приложения для тех, кто пострадал или страдает от насилия.

"Мы гордимся совместными наработками и особенно созданием специализированных мобильных групп в населенных пунктах с небольшим количеством жителей. Мы также считаем, количество жалоб о домашнем насилии, существенно возросло, свидетельствует о росте доверия к вашей работе", - сказал Хайме Надаль.

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