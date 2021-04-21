Украина Потепление и проливные дожди: синоптики рассказали о погоде на 22 апреля

2021-04-21 18:40

22 апреля Украину вновь накроют дожди, однако на все территории страны значительно потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По информации, в западной части, а также в Винницкой области ожидаются сильные осадки, местами с грозами.

В остальных регионах прогнозируют дожди меньшей интенсивности, однако температурные столбики днем покажут от 12 до 18 градусов выше нуля.

В Киеве 22 апреля ожидается сильный грозовой дождь. Температура воздуха установится на уровне 15-18 градусов с отметкой плюс.

"На фоне всеукраинских нареканий на погоду, которые, правда, вполне вписываются в мировой контекст - потому что в какой точке мира не выдвигают претензии к погоде?", - отметила синоптик.