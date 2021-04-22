Украина Будут ли школьники в Киеве учиться летом: власти дали четкий ответ

2021-04-22 21:00

 

Школы Киева не планируют продлевать учебный год до первого месяца лета, так как обучение весной не прерывалось.

Об этом сообщил начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в эфире "Громадського радіо".

По словам Кононенко, дистанционное обучение в столице не прерывалась, а каникулы были в положенные сроки. По этой причине МОЗ не будет рекомендовать школам продолжить обучение в июне.

«В Министерстве сейчас нет информации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне», - заявил он.

Кононенко добавил, что в некоторых регионах страны такое все же возможно, в особенности западных, поскольку там действительно была ситуация, когда каникулы объявлялись внепланово.

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