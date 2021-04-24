Украина Катя Бужинская отпраздновала волшебную дату с мужем: "Сумела сохранить любовь"

2021-04-24 10:05

 

Бужинская поделилась с фанатами трепетным моментом

Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская поделилась с многотысячной армией поклонников трогательными фотографиями с супругом Димитаром Стойчевым на своей странице в Facebook.

Известно, что в пятницу, 23 апреля, звездная пара празднует седьмую годовщину свадьбы. На опубликованных в соцсети архивных снимках Екатерина и Димитар выглядят очень счастливыми и радостными, ведь в тот день они стали мужем и женой.

Судя по фотографии, счастливая пара Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев в своих руках держат символический флаг своих стран. Ведь у них сегодня седьмая годовщина свадьбы, именно 7 лет назад Екатерина Бужинская вышла замуж за болгарского бизнесмена Димитара Стойчева.

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Катя Бужинская отпраздновала волшебную дату с мужем: "Сумела сохранить любовь" 2021-04-24 10:05
В Кабмине признали, что режим ЧС и адаптивный карантин продлят и после 30 июня 2021-04-23 20:34
КАРТА Движение по мосту Метро в Киеве частично перекроют с 23 по 26 апреля 2021-04-23 19:28