Украина В Украине представили механизм работы пенсионных накоплений: что нужно знать

2021-04-24 12:30

Министерство социальной политики Украины представило механизм работы пенсионных накоплений.

Об этом сообщают на правительственном портале.

В законопроектах о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы предлагаются такие изменения, которые направлены на:

расширение охвата системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшения гендерного разрыва в размере пенсий, в том числе включение в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатным воспитателем и тому подобное;

введение, по предложению премьер-министра Украины, системы без повышения нагрузки на бизнес и людей - за счет уменьшения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшение ставки налога с доходов физических лиц;

обеспечения для человека возможности управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа. Человек сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях, предоставлять и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство, в том числе путем интеграции единого социального реестра с Единым государственным веб-порталом электронных услуг "Портал Дія", или при личном обращении к администратору единого социального реестра или соответствующего авторизованного фонда;

обеспечения для человека права без ограничений в любой момент переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта к другому;

сбор, хранение и обработку данных о пенсионных накоплениях людей под полным контролем государства в Едином социальном реестре в пределах Единой информационной системы социальной сферы;

установление единых правил работы для всех субъектов, которые будут оказывать услуги на рынке, независимо от формы собственности, что будет способствовать развитию конкуренции и снижать риски монополизации;

определение, с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, основным видом выплат в системе пожизненной выплаты (в размере не менее одного прожиточного минимума), и права человека самостоятельно выбирать вид выплаты (пожизненная, одноразовая, на определенный срок) на сумму, превышающую необходимую для выплаты пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума. Также в ряде случаев предусмотрено право человека забрать накопления единовременно, независимо от возраста.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что данная система защищает интересы граждан. Она выразила надежду ,что Верховная Рада рассмотрит данные законопроекты в течение ближайших двух месяцев.