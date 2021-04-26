Фото-видео видео Драма "Земля кочевников" получила главную номинацию на кинопремии "Оскар"

2021-04-26 12:23

Главную номинацию на "Оскара" – категорию "Лучший фильм" выиграла драма Хлои Чжао "Земля кочевников". Об этом стало известно в ходе 93-й церемонии награждения премией Американской киноакадемии.

Картина в этом году уже получила награду в аналогичной номинации премий "Золотой глобус" и BAFTA. Фильм является экранизацией документального романа Джессики Брудер "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века".

Книга и картина по ней рассказывают историю женщины по имени Ферн, которая после смерти мужа и кризиса 2008 года теряет все, садится в автофургон и присоединяется к сообществу таких же кочевников. Большинство героев картины не являются профессиональными актерами и играют фактически самих себя.

Актриса Френсис Макдорманд, которая воплотила главную героиню фильма, получила награду как продюсер картины. Именно она захотела экранизировать книгу Брудер и выкупила права на нее. Напомним, ранее постановщица картины Хлоя Чжао выиграла за нее "Оскар" в категории "Лучший режиссер". Она стала второй женщиной, победившей в этой номинации.