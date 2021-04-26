Фото-видео видео Драма "Земля кочевников" получила главную номинацию на кинопремии "Оскар"

2021-04-26 12:23

Главную номинацию на "Оскара" – категорию "Лучший фильм" выиграла драма Хлои Чжао "Земля кочевников". Об этом стало известно в ходе 93-й церемонии награждения премией Американской киноакадемии.

Картина в этом году уже получила награду в аналогичной номинации премий "Золотой глобус" и BAFTA. Фильм является экранизацией документального романа Джессики Брудер "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века".

Книга и картина по ней рассказывают историю женщины по имени Ферн, которая после смерти мужа и кризиса 2008 года теряет все, садится в автофургон и присоединяется к сообществу таких же кочевников. Большинство героев картины не являются профессиональными актерами и играют фактически самих себя.

Актриса Френсис Макдорманд, которая воплотила главную героиню фильма, получила награду как продюсер картины. Именно она захотела экранизировать книгу Брудер и выкупила права на нее. Напомним, ранее постановщица картины Хлоя Чжао выиграла за нее "Оскар" в категории "Лучший режиссер". Она стала второй женщиной, победившей в этой номинации.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Первый трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов" Зака Снайдера уже можно смотреть онлайн

2021-04-15 09:02

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Инаугурация Джозефа Байдена ОНЛАЙН: Сегодня власть в США официально переходит к новому президенту

2021-01-20 15:14

видео Фэнтези-сериал "Темные начала" продлен на третий сезон - что будет в финале

2021-01-01 17:29

видео Финальный трейлер фильма Джорджа Клуни "Полночное небо"

2020-12-11 22:12

Еще новости в разделе "Фото-видео"

видео Драма "Земля кочевников" получила главную номинацию на кинопремии "Оскар"

2021-04-26 12:23

фото + видео Дрон NASA прислал первое фото полета на Марсе - на снимке видна тень и следы...

2021-04-26 11:39

фото Отдых до востребования: популярные курорты Таиланда превратились в города-призраки

2021-04-23 21:36

видео Лидер Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню Марка Бернеса "Любимый город"

2021-04-23 09:01
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

видео Драма "Земля кочевников" получила главную номинацию на кинопремии "Оскар" 2021-04-26 12:23
фото + видео Дрон NASA прислал первое фото полета на Марсе - на снимке видна тень и следы... 2021-04-26 11:39
фото Отдых до востребования: популярные курорты Таиланда превратились в города-призраки 2021-04-23 21:36
видео Лидер Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню Марка Бернеса "Любимый город" 2021-04-23 09:01